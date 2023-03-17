"Нова пошта" найближчими днями відкриє перше відділення в Литві
17 березня 2023, 12:32Читать новость на русском
"Нова пошта" продовжує розширятись у ЄС. Окрім відділень у Польщі, незабаром запрацює поштовий оператор й у Литві.
"Нова пошта" у Литві
"Нова пошта" планує відкрити перше відділення у Литві вже з 20 березня, про що свідчить оголошення на сторінці поштового оператора.
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Вже з середини березня ви можете відправляти рідним у Литву та отримувати від них посилки, документи, вантажі. І все це робити легко та швидко, як і завжди з "Новою поштою",
– повідомляє поштовий оператор.
Де буде перше відділення у Литві
- Перше відділення у Литві буде вантажним. Там можна буде відправляти та отримувати з України все вагою до тисяч кілограмів.
- Його буде відкрито за адресою Вільнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303
Відділення Нової пошти, які працюють за кордоном
Варшава
- Варшава 01/1 – 01-102, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Jana Olbrachta, 94 (до 1000 кілограмів);
- Варшава 01/3 – 01-748, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Kaliny Jędrusik, 9 (до 30 кілограмів);
- Варшава 01/4 – 01-510, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Generała Józefa Zajączka, 11 (до 30 кілограмів);
- Варшава 02/6 – 02-188, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Janka Muzykanta, 60 (до 30 кілограмів);
- Варшава 03/5 – 03-710, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Stefana Okrzei, 18 (до 30 кілограмів);
- Варшава 04/2 – 04-086, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Męcińska, 18 (до 30 кілограмів);
Люблін
- Люблін 20/1 – 20-864, Polska, Województwo lubelskie, Lublin County, Lublin, Kameralna, 1 (до 30 кілограмів);
- Люблін 20/2 – 20-634, Polska, Województwo lubelskie, Lublin County, Lublin, Tomasza Zana, 39 (до 30 кілограмів);
Краків
- Краків 30/1 – 30-001, Polska, Województwo małopolskie, Kraków County, Kraków, Kamienna, 19b (до 30 кілограмів);
- Краків 30/2 – 30-721, Polska, Województwo małopolskie, Kraków County, Kraków, Lipska, 4 (до 30 кілограмів);
Жешув
- Жешув 35/1 – 35-001, Polska, Województwo podkarpackie, Rzeszów County, Rzeszów, Aleja Józefa Piłsudskiego, 34 (до 30 кілограмів);
Вроцлав
- Вроцлав 50/1 – 50-231, Polska, Województwo dolnośląskie, Wrocław County, Wrocław, Trzebnicka, 50/1A (до 30 кілограмів);
- Вроцлав 53/2 – 53-033, Polska, Województwo dolnośląskie, Wrocław County, Wrocław, Zwycięska, 35 (до 30 кілограмів);
Познань
- Познань 60/2 – 60-141, Polska, Województwo wielkopolskie, Poznan County, Poznań, Promienista, 87 (до 30 кілограмів);
- Познань 61/1 – 61-866, Polska, Województwo wielkopolskie, Poznan County, Poznań, Garbary, 95 (до 30 кілограмів);
Гданськ
- Гданськ 80/1 – 80-171, Polska, Województwo pomorskie, Gdańsk County, Gdańsk, Franciszka Rakoczego, 30/U7 (до 30 кілограмів);
- Гданськ 80/2 – 80-041, Polska, Województwo pomorskie, Gdańsk County, Gdańsk, Gen. Augusta Emila Fieldorfa, 2 (до 30 кілограмів);
Лодзь
- Лодзь 93/1 – 93-272, Polska, Województwo łódzkie, Łódź County, Łódź, Aleja Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, 49 (до 30 кілограмів).