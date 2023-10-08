"Нова пошта" вийшла на ще один ринок у Європі

Українська компанія "Нова пошта" оголосила про початок роботи у Словаччині. Йдеться про запуск фізичного відділення та послуги кур'єрської доставки. Більше про це – далі у тексті.

Компанія повідомила, що уже інвестувала у ринок Словаччини понад 100 тисяч євро, а також має на меті продовжувати розвиватися на цьому ринку.

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Нова пошта починає роботу у Словаччині

Перше відділення "Нової пошти" відкрили у столиці Словаччини – Братиславі. Клієнти зможуть отримувати та відправляти свої посилки до 100 кілограмів. Згідно з офіційною сторінкою компанії у фейсбук, відділення буде працювати за таким графіком:

Понеділок – п'ятниця: 8:00 – 20:00;

Субота – неділя: 9:00 – 18:00.

Крім того, Нова пошта пропонує опцію доставки у партнерські поштомати по всій території країни. Також у Словаччині доступна опція кур'єрської доставки на будь-яку адресу по всій країні. Замовити цю послугу можна буде як через офіційний сайт, так і мобільний застосунок Nova Post. Доставка зі Словаччини в Україну буде займати від п'яти діб. Нагадаємо, що "Нова пошта" уже встигла відкрити у Європі 62 відділення. Зокрема, йдеться про Литву, Польщу, Чехію, Румунію, Німеччину та Молдову.