Компания сообщила, что уже инвестировала в рынок Словакии больше 100 тысяч евро, а также преследует цель продолжать развиваться на этом рынке.

Обратите внимание Самые богатые люди США в 2023 году: как изменилось состояние лидеров и новые имена

Новая почта начинает работу в Словакии

Первое отделение "Новой почты" открыли в столице Словакии – Братиславе. Клиенты смогут получать и отправлять свои посылки до 100 килограммов. Согласно официальной странице компании у фейсбук, отделение будет работать по следующему графику:

Понедельник – пятница: 8:00 – 20:00;

Суббота – воскресенье: 9:00 – 18:00.

Кроме того, Новая почта предлагает опцию доставки в партнерские почтоматы по всей территории страны. Также в Словакии доступна опция курьерской доставки по любому адресу по всей стране. Заказать эту услугу можно будет как через официальный сайт, так и мобильное приложение Nova Post. Доставка из Словакии в Украину будет занимать от пяти дней. Напомним, "Новая почта" уже успела открыть в Европе 62 отделение. В частности, речь идет о Литве, Польше, Чехии, Румынии, Германии и Молдове.