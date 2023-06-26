Її вже не зупинити: "Нова пошта" почала роботу у ще одній країні

Компанія "Нова пошта" почала активну міжнародну емансипацію. Її відділення з'являються все в нових країнах.

Відділення "Нової пошти" незабаром будуть у всіх ближніх країнах. Принаймні, темпи міжнародного розвитку компанії дозволяють робити такі прогнози.

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Перше відділення у Румунії

У Румунії запрацювало перше відділення "Нової пошти". Його відкрили у Бухаресті, за адресою B-dul Unirii 47 A, Sector 3.

Тут тепер можна отримувати та відправляти до України та Молдови посилки вагою до 30 кілограмів. Окрім того, доступне відправлення та отримання документів.

У будні нове відділення працюватиме з 9 ранку до 20 вечора, у суботу – до 17 години вечора. У неділю наразі тут вихідний.

Раніше "Нова пошта" відкрила багато відділень у Польщі, а згодом розпочала роботу у Чехії.