"Нова Пошта" очікує логістичних труднощів через нові податки на посилки

У "Новій пошті" прогнозують про можливий логістичний колапс та серйозні затримки доставки посилок. Причиною цього називають запровадження нових податків на міжнародні посилки.

Як податок вплине на компанію

Співвласник компанії Володимир Попершнюк вважає цю ініціативу однією з найгірших для економіки, особливо на тлі зростання податків і нових регуляцій.

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За його словами, основна проблема полягає у негативному фіскальному ефекті від оподаткування посилок. Держава вже зараз витрачає більше на митні процедури, ніж отримує доходів від оподаткування. І це стосується посилок вартістю від 150 євро.

Зауважте! Після зниження податкового порогу до бюджетних втрат додадуться ще й дешевші посилки, що лише посилить збитки.

Чи буде логістичний колапс

Попершнюк зазначив, що введення нових податків на посилки вплине на мільйони громадян, які зіткнуться з проблемами податкових процедур, що, окрім фінансових збитків для держави, призведе до втрати підтримки серед населення.

Володимир Попершнюк Співвласник "Нової Пошти" Зараз ми розмитнюємо лише 2% посилок, хоча митні процедури приходить кожна посилка, тож втрати часу сягають майже добу. Не треба бути провидцем, щоб побачити логістичний колапс та шалені затримки доставки, якщо під податок потраплять всі посилки.

Він підсумував, що для збільшення бюджетних доходів без значної шкоди для економіки необхідно робити протилежне – підвищувати безмитний поріг і спрощувати митні процедури.