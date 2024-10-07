Как налог повлияет на компанию

Совладелец компании Владимир Попершнюк считает эту инициативу одной из худших для экономики, особенно на фоне роста налогов и новых регуляций.

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По его словам, основная проблема заключается в негативном фискальном эффекте от налогообложения посылок. Государство уже сейчас тратит больше на таможенные процедуры, чем получает доходов от налогообложения. И это касается посылок стоимостью от 150 евро.

Заметьте! После снижения налогового порога к бюджетным потерям добавятся еще и более дешевые посылки, что только усилит убытки.

Будет ли логистический коллапс

Попершнюк отметил, что введение новых налогов на посылки повлияет на миллионы граждан, которые столкнутся с проблемами налоговых процедур, что, кроме финансовых убытков для государства, приведет к потере поддержки среди населения.

Владимир Попершнюк Совладелец "Новой Почты" Сейчас мы растаможиваем только 2% посылок, хотя таможенные процедуры приходит каждая посылка, поэтому потери времени достигают почти сутки. Не надо быть провидцем, чтобы увидеть логистический коллапс и огромные задержки доставки, если под налог попадут все посылки.

Он подытожил, что для увеличения бюджетных доходов без значительного ущерба для экономики необходимо делать противоположное – повышать беспошлинный порог и упрощать таможенные процедуры.