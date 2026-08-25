"Нова пошта" шукає нові приміщення для сортувальних центрів після атак

Поштовий оператор "Нова пошта" розширює мережу сортувальних центрів і шукає нові локації для роботи. Компанія запрошує до співпраці власників складської та комерційної нерухомості, а також підприємців, які готові разом розвивати сортувальні майданчики.

"Нова пошта" шукає нові приміщення після атак Росії

Збільшення потужностей потрібне для того, щоб забезпечувати безперебійну доставку посилок "Нової пошти" та справлятися зі зростанням вантажопотоків, повідомили в компанії.

Компанія розглядає одразу два варіанти партнерства. Перший передбачає спільний розвиток сортувального центру, другий – оренду вже наявного приміщення.

Перший формат підійде підприємцям, які готові приймати вантажі та посилки, розподіляти їх за напрямками й організовувати подальше відправлення. У такій моделі "Нова пошта" бере на себе частину ключових процесів і пропонує партнеру:

готовий вантажопотік без необхідності самостійно шукати клієнтів;

винагороду за кожну оброблену посилку;

готову бізнес-модель, стандарти та технологічні рішення;

операційну підтримку на всіх етапах;

можливість збільшувати обсяги разом із національним брендом.

При цьому конкретні вимоги до площі приміщення, кількості працівників та необхідного обладнання залежатимуть від прогнозованого вантажопотоку для певної локації.

Другий варіант – здати приміщення в оренду. Власники складської або комерційної нерухомості також можуть запропонувати свої об'єкти "Новій пошті". Головна вимога – площа від 500 квадратних метрів.

Такі приміщення компанія розглядає для розміщення сортувальних центрів або вантажних відділень. Найбільше "Нова пошта" зацікавлена у пропозиціях із:

Києва;

Київської області;

східних регіонів України.

Що пропонують власникам нерухомості

Для другої моделі співпраці компанія обіцяє власникам приміщень довгострокові договірні відносини та стабільний дохід.

Також "Нова пошта" зазначає, що бере до уваги страхування ризиків. Конкретні умови оренди та співпраці мають погоджуватися індивідуально залежно від характеристик конкретного об'єкта.

Для самої компанії розширення сортувальної мережі має дозволити збільшити пропускну здатність логістичної системи та створити додаткові резерви для обробки посилок.

Нагадаємо, що Росія наразі активно атакує відділення та термінали "Нової пошти". Лише за останні тижні росіяни завдали удару по Києву, Полтаві, Харкову.

У компанії вже повідомляли, що компенсують клієнтам оголошену цінність відправлень. Ба більше, "Нова пошта" вже задіяла резервні логістичні маршрути. Таким чином компанія хоче мінімізувати можливі затримки в доставці посилок.