Що зміниться для посилок

"Нова пошта" переходить на децентралізовану модель сортування та створює резервні системи обробки відправлень, повідомили в компанії.

Це означає, що у разі виникнення надзвичайної ситуації на одному з об'єктів компанія зможе перенаправляти потоки посилок та продовжувати їх обробку через інші логістичні потужності.

З міркувань безпеки співробітників, клієнтів та логістичних процесів ми не коментуємо і не розголошуємо деталі реорганізації, специфіку резервних маршрутів чи розташування об’єктів,

– також повідомили в компанії.

Чи будуть затримки з доставкою

У компанії наголошують, що мета перебудови – саме підтримувати стабільну доставку та мінімізувати можливі наслідки воєнних ризиків для клієнтів.

Мережа Нової пошти продовжує працювати по всій Україні. Наразі вона налічує понад 56 тисяч точок сервісу, серед яких відділення, поштомати та кур'єрська доставка.

Разом з цим повідомлялось, що посилки "Нової пошти" все ж затримуються.

Користувач показав скриншот із застосунку та запитав, чому його посилка постійно переміщується між різними пунктами й фактично "катається туди-сюди". У компанії пояснили, що така ситуація пов'язана з пошкодженням центральних сортувальних центрів.

Через це компанії доводиться переналаштовувати логістичні процеси та змінювати звичні маршрути руху відправлень.

Нагадаємо, російські війська останнім часом регулярно атакують інфраструктуру компанії. Удари були завдані по відділеннях та терміналах "Нової пошти" у різних містах України. Зокрема, атаки фіксувалися у Києві, Полтаві та Харкові.