Що повідомила "Нова пошта" щодо ситуації з посилками

Річ у тім, що деякі відправлення катаються туди сюди, про що йдеться у Threads.

Користувач у соціальній мережі запитав, чому посилка "катається туди-сюди". Зокрема, він продемонстрував скриншот з застосунку.

Фото скриншот з Threads

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Водночас відповідь "Нової пошти" не змусила себе довго чекати. У компанії пояснили, що відбувається з посилками в Україні.

Річ у тім, що через руйнування центральних сортувальних центрів та переналаштування логістичних процесів можливі додаткові затримки в доставці.

Перепрошуємо за можливі незручності та дякуємо за розуміння,

– зазначили у компанії.

Нагадаємо, що Росія наразі активно атакує відділення та термінали "Нової пошти". Лише за останні тижні росіяни завдали удару по Києву, Полтаві, Харкову.

У компанії вже повідомляли, що компенсують клієнтам оголошену цінність відправлень. Ба більше, "Нова пошта" вже задіяла резервні логістичні маршрути. Таким чином компанія хоче мінімізувати можливі затримки в доставці посилок.