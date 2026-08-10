Что сообщила "Новая почта" о ситуации с посылками
Дело в том, что некоторые отправления перевозятся туда-сюда, о чем говорится в Threads.
Пользователь в социальной сети спросил, почему посылка "катается туда-сюда". В частности, он продемонстрировал скриншот из приложения.
Скриншот из Threads
В то же время ответ "Новой почты" не заставил себя долго ждать. В компании объяснили, что происходит с посылками в Украине.
Дело в том, что из-за разрушения центральных сортировочных центров и перенастройки логистических процессов возможны дополнительные задержки в доставке.
Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание,
– отметили в компании.
Напомним, что Россия сейчас активно атакует отделения и терминалы "Новой почты". Только за последние недели россияне нанесли удары по Киеву, Полтаве и Харькову.
В компании уже сообщали, что компенсируют клиентам объявленную стоимость отправлений. Более того, "Новая почта" уже задействовала резервные логистические маршруты. Таким образом компания хочет минимизировать возможные задержки в доставке посылок.