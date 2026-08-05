Об этом сообщают местные СМИ.

Что известно о повреждениях отделения "Новой почты"?

По словам сотрудников, ночью отделение было закрыто, поэтому, к счастью, обошлось без пострадавших.

Журналисты, находившиеся на месте попадания, показали огромную дыру, образовавшуюся прямо в стене здания отделения. К тому же территория вокруг поврежденного отделения усеяна обломками.

Последствия атаки на отделение "Новой почты": смотрите видео "Эспрессо"

Кроме того, на месте происшествия сохраняется сильное задымление. Отметим, что качество воздуха в Киеве существенно ухудшилось в результате пожаров, возникших из-за вражеского удара.

Сообщалось, что ночью произошла утечка аммиака в Голосеевском районе столицы – ее быстро ликвидировали.

Каковы последствия российской атаки в Киеве и области?

В результате очередной вражеской атаки наибольшие разрушения понесли Голосеевский, Оболонский, Деснянский и Святошинский районы Киева, где зафиксировали как минимум семь очагов повреждений.

Пострадали жилые дома, а также возникли пожары на складах. По последним данным, один человек погиб, еще 26 получили ранения, из них 16 госпитализированы.

Также в Бучанском, Броварском и Фастовском районах Киевской области горели предприятия и складские помещения. Кроме того, в результате удара по территории железнодорожной платформы есть погибшие.