По данным международного индекса AQICN, в столице зафиксированы аномально высокие показатели загрязнения, которые уже вышли за пределы безопасных значений.

Что известно о состоянии воздуха в Киеве?

Наиболее сложная ситуация сложилась на севере и западе города, где последствия пожаров ощущаются сильнее всего. В нескольких районах столицы уровень вредных примесей в воздухе вырос до опасных отметок, а местами достиг красного уровня.

Худшие показатели сейчас фиксируются в Оболонском и Святошинском районах, где индекс AQI колеблется в пределах 140 – 174 единиц.

Для сравнения: допустимой санитарной нормой считается уровень до 50 единиц.

Повышенный уровень загрязнения также подтверждается в Дарницком, Днепровском и Соломенском районах. Специалисты предупреждают, что в таких условиях воздух может представлять риск для здоровья, особенно для детей, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательных путей.



Состояние качества воздуха в Киеве / Скриншот SaveEcoBot

Отметим, ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе после попадания по нежилому объекту произошла утечка аммиака.

Произошло это потому, что обломки сбитой воздушной цели повредили систему хранения, в которой находилось около 300 литров аммиака. В КМВА отметили, что утечка оперативно локализована, а опасности для жителей города нет.

Следует отметить, что последствия вражеского удара фиксировали также на Киевщине. В результате ночной российской атаки погибли 14 человек, еще 27 получили ранения. По данным ГСЧС, в Броварском, Фастовском и Бучанском районах пылали масштабные пожары на предприятиях и складах.