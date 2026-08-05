В КГВА подчеркивают, что угроз для населения нет. Какие известны подробности, сообщает 24 Канал.

Что известно об утечке аммиака в Киеве во время обстрела 5 августа?

Обстрел Киева баллистическими ракетами начался примерно через 20 минут после полуночи 5 августа. Мониторы насчитали около трех десятков ракет, запущенных российской армией. Позже столицу атаковали и реактивные БпЛА.

Впоследствии, в 01:30, городской глава Виталий Кличко написал в социальных сетях, что в Голосеевском районе в результате попадания в нежилую застройку произошла утечка аммиака. Уточненные данные появились в сообщении КГВА через час.

Выяснилось, что обломки вражеской цели повредили систему, в которой хранилось около 300 литров вещества. В городской военной администрации заверили, что утечку уже локализовали, и угрозы для населения нет.

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Каковы в целом последствия атаки на Киев?

Последствия очередного удара по столице оказались особенно тяжелыми для нескольких районов города. В Киеве зафиксировали как минимум 7 мест с повреждениями в Голосеевском, Оболонском, Деснянском и Святошинском районах.

В результате атаки повреждены жилые дома, а также вспыхнули пожары в складских помещениях. К сожалению, погибла женщина, еще более десяти человек получили ранения.

Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами разрушенных зданий в Голосеевском районе могут оставаться люди.