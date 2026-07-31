Що відомо про події щодо "Нової пошти"
Також росіяни вдарили по сортувальному терміналу у Дніпропетровській області, про що повідомили у "Новій пошті".
Через загоряння сусідських складських приміщень, зазнало руйнування відділення №1 "Нової пошти" в місті Гайсин Вінницької області. Двоє працівників отримали поранення, але їхньому життю нічого не загрожує.
Також знищено сортувальний термінал на Дніпропетровщині. Але співробітники компанії перебували в укриттях і не постраждали.
Наразі ліквідація наслідків. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена вже найближчим часом.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Ми компенсуємо клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки,
– заявили у компанії.
Ба більше, "Нова пошта" вже задіяла резервні логістичні маршрути – аби мінімізувати можливі затримки в доставці. Актуальну інформацію про статус відправлень можна дізнатись:
- у мобільному застосунку;
- на сайті компанії.
Водночас "Нова пошта" продовжує працювати у штатному режимі. Станом на зараз компанія робить все можливе, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці.
Нагадаємо, що росіяни посилили атаки по "Новій пошті", зокрема у прифронтових регіонах. Протягом липня ворог завдав удару у Запоріжжі, Чернігові та інших містах.
Які є ще новини щодо "Нової пошти"
"Нова пошта" змінює графік роботи у суботу та неділю. У вихідні компанія працюватиме з 8 ранку. Раніше відділення відкривались з 9 ранку.