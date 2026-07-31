Що відомо про події щодо "Нової пошти"

Також росіяни вдарили по сортувальному терміналу у Дніпропетровській області, про що повідомили у "Новій пошті".

Через загоряння сусідських складських приміщень, зазнало руйнування відділення №1 "Нової пошти" в місті Гайсин Вінницької області. Двоє працівників отримали поранення, але їхньому життю нічого не загрожує.

Також знищено сортувальний термінал на Дніпропетровщині. Але співробітники компанії перебували в укриттях і не постраждали.

Наразі ліквідація наслідків. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена вже найближчим часом.

Ми компенсуємо клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки,

– заявили у компанії.

Ба більше, "Нова пошта" вже задіяла резервні логістичні маршрути – аби мінімізувати можливі затримки в доставці. Актуальну інформацію про статус відправлень можна дізнатись:

у мобільному застосунку;

на сайті компанії.

Водночас "Нова пошта" продовжує працювати у штатному режимі. Станом на зараз компанія робить все можливе, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці.

Нагадаємо, що росіяни посилили атаки по "Новій пошті", зокрема у прифронтових регіонах. Протягом липня ворог завдав удару у Запоріжжі, Чернігові та інших містах.

Які є ще новини щодо "Нової пошти"

"Нова пошта" змінює графік роботи у суботу та неділю. У вихідні компанія працюватиме з 8 ранку. Раніше відділення відкривались з 9 ранку.