Що відомо про атаку на "Нову пошту"
За попередньою інформацією – обійшлося без травмованих, про що повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич вранці 30 липня.
Він, зокрема, розповів, що у Полтавському районі було зафіксовано влучання дрона по складських приміщеннях одного з приватних підприємств.
На жаль, одна людина загинула. Щирі співчуття рідним та близьким,
– написав Дяківнич.
У компанії підтвердили цю інформацію. Згідно з заявою, вночі під час масованої атаки на Україну ворог поцілив у сортувальний термінал Нової пошти в Полтаві. Співробітники перебували в укриттях та не постраждали.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Наразі триває оцінка наслідків атаки. Компанія компенсує оголошену вартість усіх пошкоджених відправлень та повідомить клієнтам деталі щодо відшкодування
Інформацію про статус відправлення можна перевірити в застосунку або на сайті компанії,
– додали у дописі.
Нагадаємо, що росіяни наразі активно атакують "Нову пошту" у різних регіонах. Компанія продовжує працювати у штатному режимі.
Попри обстріли, виторг компанії "Нова пошта" суттєво зріс. Він збільшився на 32% порівняно з аналогічним періодом минулого року.