Что известно о атаке на "Новую почту"
По предварительной информации, обошлось без пострадавших, что сообщил начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич утром 30 июля.
Он, в частности, рассказал, что в Полтавском районе было зафиксировано попадание дрона в складские помещения одного из частных предприятий.
К сожалению, один человек погиб. Искренние соболезнования родным и близким,
– написал Дякивнич.
В компании подтвердили эту информацию. Согласно заявлению, ночью во время массированной атаки на Украину враг поразил сортировочный терминал "Новой почты" в Полтаве. Сотрудники находились в укрытиях и не пострадали.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
В настоящее время проводится оценка последствий атаки. Компания компенсирует заявленную стоимость всех поврежденных отправлений и сообщит клиентам подробности о возмещении
Информацию о статусе отправления можно проверить в приложении или на сайте компании,
– добавили в сообщении.
Напомним, что россияне в настоящее время активно проводят атаки на "Новую почту" в различных регионах. Компания продолжает работать в штатном режиме.
Несмотря на обстрелы, выручка компании "Новая почта" существенно выросла. Она увеличилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.