Выручка и количество отправлений продолжают расти

Несмотря на постоянные атаки России, "Новая почта" в этом году доставила 254,4 млн посылок и грузов, что на 11,5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе группы Nova.

Из всех посылок:

17,9 миллионов отправлений были международными;

общий выручка достигла 32,5 миллиардов гривен, что на 32% больше, чем в первом полугодии 2025 года.

Также за полгода "Новая почта" открыла 5 242 новых сервисных точки, среди которых 1 362 отделения и 3 880 почтоматов.

Расширение продолжается и за пределами Украины

В Европе за первые шесть месяцев года Nova Post открыла 239 новых точек обслуживания. В целом международная сеть уже превысила 950 собственных отделений и пунктов обслуживания. Наиболее активно компания расширялась:

в Молдове – 112 новых точек;

в Польше – 80 новых точек.

Кроме того, в июне начали работать пять партнерских пунктов выдачи Nova Post в Нью-Йорке.

Каковы потери от войны

Несмотря на активное развитие, компания продолжает ликвидировать последствия российских атак.

С начала полномасштабного вторжения ориентировочная стоимость восстановления поврежденного имущества группы Nova уже превысила 2,1 миллиарда гривен.

Кроме того, за этот период "Новая почта" выплатила клиентам 194 миллиона гривен компенсаций за уничтоженные или поврежденные отправления.

К слову, последняя атака на компанию произошла в ночь на 7 июля, когда российские войска нанесли удар по Кривому Рогу, в результате чего был разрушен логистический центр "Новой почты".

В компании напомнили, что "Новая почта", как и всегда, берет на себя полную ответственность и компенсирует клиентам 100% заявленной стоимости отправлений, пострадавших в результате атак.