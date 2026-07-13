Что меняет "Нафтогаз"
NovaPay совместно с компанией "Нафтогаз" расширили перечень услуг, которые можно оформить в отделениях "Новой почты", сообщил почтовый оператор.
Отныне клиенты могут не только сменить поставщика газа или получить справку об отсутствии задолженности, но и обновить личные данные или переоформить личный счет после покупки недвижимости.
Какие услуги уже были доступны
Клиентам также доступны:
- смена поставщика природного газа;
- оформление нового подключения;
- получение акта сверки;
- оформление справки об отсутствии задолженности.
Таким образом, расширение сотрудничества между "Нафтогазом" и "Новой почтой" позволяет украинцам решать больше бытовых вопросов без посещения специализированных центров обслуживания. Это особенно актуально для людей, которые недавно купили жилье, переехали или изменили личные данные.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
К слову, только за последние три месяца "Новая почта" потеряла как минимум восемь объектов в разных регионах страны. Среди них – склады и терминалы в Луцке, Одесской области, Харькове, Запорожье, Киеве, Днепре и Сумах.
Это вынуждает компании перестраивать свои процессы. Если раньше бизнес стремился максимально оптимизировать расходы и концентрировать запасы в одном большом центре, то сейчас главной задачей стала непрерывность работы.
Что еще стоит знать клиентам "Нафтогаза"
На днях украинцам объявили тарифы на газ с 1 августа. Повышения цены в ближайшее время не предвидится, ведь действие тарифного плана "Фиксированный" от "Нафтогаза" продлили.
Для клиентов компании, которые составляют около 98% всех бытовых потребителей газа в Украине, в августе будет действовать тариф 7,96 гривен за кубометр. Таким образом, по сравнению с предыдущими месяцами цена не изменится.