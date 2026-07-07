Кто пострадал от российских атак

Среди компаний, понесших серьезные потери из-за ударов России, оказались крупные представители украинского бизнеса, пишет "РБК-Украина".

Смотрите также Еще один терминал "Новой почты" уничтожен: в компании ответили, что будет с посылками

В этом году известно о следующих случаях:

В начале года был поврежден логистический центр Roshen в Яготине. По предварительным оценкам, убытки предприятия превысили 20 миллионов долларов.

Также под удар попал распределительный центр "АТБ" класса "А" в Днепре площадью 37,5 тысячи квадратных метров.

Кроме того, компания "Клевер Сторс" в Луцке потеряла около 75% своей складской инфраструктуры.

Одной из наиболее заметных тенденций стало то, что атаки на складские объекты перестали быть единичными случаями: удары все чаще носят системный характер, что свидетельствует о целенаправленном воздействии на логистику в Украине.

Так, только за последние три месяца "Новая почта" потеряла как минимум восемь объектов в разных регионах страны. Среди них – склады и терминалы в Луцке, Одесской области, Харькове, Запорожье, Киеве, Днепре и Сумах.

Это вынуждает компании перестраивать свои процессы. Если раньше бизнес старался максимально оптимизировать расходы и концентрировать запасы в одном крупном центре, то сейчас главной задачей стала непрерывность работы.

Вместо того чтобы держать все в Киеве, как это было до 2022 года, они делят один большой склад на разные регионы: теперь у них есть, например, меньший склад в Киеве, склад во Львове и, например, в Днепре,

– говорит коммерческий директор девелоперской компании Alterra Group Геннадий Гриненко.

Могут ли украинцы столкнуться с дефицитом товаров

Несмотря на масштабные атаки на логистическую инфраструктуру, компании пока не сообщают о критических перебоях с поставками продукции.

Большинство пострадавших компаний ("АТБ", "Новая почта", Euromix) публично заявляли об оперативном перенаправлении поставок именно для того, чтобы избежать дефицита товаров в магазинах и задержек с доставкой.

В то же время такая модель требует больших затрат: компаниям приходится содержать больше складских помещений, прокладывать дополнительные маршруты и тратить больше ресурсов на логистику.

К слову, в июне в сети появилась информация о том, что в разных регионах Украины покупатели начали сообщать о нехватке товаров в супермаркетах "АТБ".

По информации издания, проблемы с ассортиментом, вероятно, уже зафиксированы в нескольких городах страны. В частности, сообщения о нехватке товаров поступают из Днепра, Харькова, Николаева, Полтавы и Каменского.

В комментарии 24 Канала в компании рассказали, что на данный момент ситуация с поставками продуктов в магазины сети полностью контролируется, хотя и в некоторых прифронтовых регионах она довольно сложная. А информация о массовом дефиците продуктов питания – неправдива.