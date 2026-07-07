Хто опинився під ударами російських атак

Серед компаній, які зазнали серйозних втрат через удари Росії, опинилися великі представники українського бізнесу, пише "РБК-Україна".

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Цьогоріч відомо про такий бізнес:

На початку року був пошкоджений логістичний центр Roshen у Яготині. За попередніми оцінками, збитки підприємства перевищили 20 мільйонів доларів.

Також під удар потрапив розподільчий центр "АТБ" класу "А" у Дніпрі площею 37,5 тисячі квадратних метрів.

Окрім цього, компанія "Клевер Сторс" у Луцьку втратила близько 75% своєї складської інфраструктури.

Однією з найбільш помітних тенденцій стало те, що атаки на складські об'єкти перестали бути поодинокими випадками: удари дедалі частіше мають системний характер, що свідчить про цілеспрямований вплив на логістику в Україні.

Так, лише за останні три місяці "Нова пошта" втратила щонайменше вісім об'єктів у різних регіонах країни. Серед них – склади та термінали у Луцьку, Одеській області, Харкові, Запоріжжі, Києві, Дніпрі та Сумах.

Це змушує компанії перебудовувати свої процеси. Якщо раніше бізнес намагався максимально оптимізувати витрати та концентрувати запаси в одному великому центрі, то зараз головним завданням стала безперервність роботи.

Замість того, щоб тримати все в Києві, як це було до 2022 року, вони один великий склад ділять на різні регіони: тепер у них є, наприклад, менший склад у Києві, склад у Львові і наприклад, у Дніпрі,

– каже комерційний директор девелоперської компанії Alterra Group Геннадій Гриненко.

Чи можуть українці зіткнутися з дефіцитом товарів

Попри масштабні атаки на логістичну інфраструктуру, компанії наразі не повідомляють про критичні перебої з постачанням продукції.

Більшість постраждалих компаній ("АТБ", "Нова пошта", Euromix) публічно заявляли про оперативне перенаправлення поставок саме для того, щоб уникнути дефіциту товарів у магазинах та затримок із доставкою.

Водночас така модель потребує більших витрат: компаніям доводиться утримувати більше складських приміщень, створювати додаткові маршрути та витрачати більше ресурсів на логістику.

До слова, у червні в мережі з’явилася інформація, що в різних регіонах України покупці почали повідомляти про нестачу товарів у супермаркетах "АТБ".

За інформацією видання, проблеми з асортиментом, ймовірно, уже зафіксували у кількох містах країни. Зокрема, повідомлення про нестачу товарів надходять із Дніпра, Харкова, Миколаєва, Полтави та Кам’янського.

У коментарі 24 Каналу в компанії розповіли, що наразі ситуація з поставками продуктів до магазинів мережі цілком контрольована, хоча й у певних прифронтових регіонах доволі непроста. А інформація про масовий дефіцит їжі – неправдива.