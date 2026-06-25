Що люди кажуть про порожчі полиці в "АТБ"

У соцмережах з’являються фото та відео з напівпорожніми полицями, а користувачі скаржаться на відсутність окремих продуктів харчування та товарів повсякденного вжитку, пише "Телеграф".

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За інформацією видання, проблеми з асортиментом, ймовірно, уже зафіксували у кількох містах країни. Зокрема, повідомлення про нестачу товарів надходять із Дніпра, Харкова, Миколаєва, Полтави та Кам’янського.

Найбільше перебоїв, за словами відвідувачів магазинів, спостерігається у відділах бакалії, напоїв та засобів гігієни.

"АТБ" в Полтаві / фото Лілії Назаренко з Facebook

"АТБ" в Полтаві / фото Лілії Назаренко з Facebook

"АТБ" в Полтаві / фото Лілії Назаренко з Facebook

До слова, згодом полтавка повідомила, що приводу для паніки немає, а полиці почали поступово заповнювати продуктами.

Що каже компанія про ймовірний дефіцит продуктів

Мережа супермаркетів "АТБ" відреагувала на повідомлення, які останнім часом активно поширюються у соціальних мережах.

У коментарі 24 Каналу в компанії розповіли, що наразі ситуація з поставками продуктів до магазинів мережі цілком контрольована, хоча й у певних прифронтових регіонах доволі непроста. А інформація про масовий дефіцит їжі – неправдива.

Основною причиною окремих перебоїв стали ворожі обстріли інфраструктурних об'єктів – нещодавно знищили один з найбільших логістичних центрів у Дніпрі. Для стабілізації роботи "АТБ" змінила логістичні маршрути, задіяла інші центри та максимально використала власний автопарк, який налічує понад 700 вантажівок.

Днями ворог наніс нового удару, пошкодивши потужності компанії на Харківщині. Це призвело до непередбачуваних наслідків для окремих магазинів. Зокрема йдеться про тимчасового зменшення наявних там обсягів певних категорій товарів, які не є критично необхідними. Наприклад, чипсів, горішків, деяких різновидів соків та напоїв,

– кажуть в компанії.

У компанії підкреслюють, що подібні випадки мають локальний характер і стосуються переважно магазинів у регіонах, які регулярно потерпають від обстрілів.

Ця ситуація показує, наскільки сильно навіть великі торговельні мережі залежать від роботи логістичних центрів і складів. Якщо один або кілька ключових об'єктів виходять з ладу через обстріли, проблеми дуже швидко стають помітними для покупців у магазинах.

До слова, увечері середи, 3 червня, російські військові атакували Дніпро. Ворог поцілив у склади мережі продуктових супермаркетів "АТБ".

До атаки це був мультитемпературний логістичний комплекс класу "А" площею 37,5 тисячі квадратних метрів. Він забезпечував постачання товарів приблизно для трьох сотень магазинів мережі у 2 регіонах Запорізькій області та Дніпропетровській області.

Наразі фахівці "АТБ" все ще оцінюють повну суму збитків від атаки на центр у Дніпрі. За попередніми підрахунками, вона може сягнути сотень мільйонів гривень.