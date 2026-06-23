Як працюватиме Укрпошта в прифронтових містах

Попри намагання ворога знищувати логістику, компанія оперативно адаптує роботу для клієнтів, повідомили в Укрпошті.

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Унаслідок чергових обстрілів у Сумах були пошкоджені:

сортувальний центр;

адміністративна будівля;

одне з поштових відділень.

Втім, завдяки оперативній роботі місцевої команди компанії сортувальний центр та відділення вже повернулися до роботи у звичному режимі. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків пошкоджень в адміністративній будівлі.

Водночас безпекова ситуація в регіоні залишається складною. Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні громади Сумської області, зокрема Білопілля та Ворожбу.

Сьогодні по Білопіллю було завдано чергового ракетного удару. Укрпошта – єдина компанія, яка продовжує там працювати разом із комунальними службами, поліцією та ДСНС. Ми розуміємо свою відповідальність, зокрема й за безпеку людей, тому перевели ці населені пункти на обслуговування пересувними відділеннями, які працюють залежно від безпекової ситуації,

– каже гендиректор Ігор Смілянський.

Складною залишається ситуація й у Нікополі. У компанії повідомляють, що російські війська фактично ведуть цілеспрямоване "полювання" на автомобілі Укрпошти. Компанія вже впроваджує резервні безпекові схеми роботи, аби ускладнити подальші атаки. З міркувань безпеки деталі нових маршрутів не розголошуються.

До слова, Укрпошта втратила понад 400 автівок внаслідок російських атак. Мова йде про сотні мільйонів збитків для компанії. 16 червня стало ще одним важким днем для Укрпошти. Річ у тім, що росіяни знову атакували автівку на Запоріжжі.

Попри атаку, завдяки професійним діям охоронця, вдалося швидко надати першу медичну допомогу водію. Також вдалося повернути автівку в безпечне місце. Наразі водій перебуває в лікарні.