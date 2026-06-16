Що відомо про втрати Укрпошти

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

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Він розповів, що 16 червня стало ще одним важким днем для Укрпошти. Річ у тім, що росіяни знову атакували автівку на Запоріжжі.

Попри атаку, завдяки професійним діям охоронця, вдалося швидко надати першу медичну допомогу водію. Також вдалося повернути автівку в безпечне місце. Наразі водій перебуває в лікарні.

Крім того, ще дві автівки росіяни знищили у вівторок, 16 червня, під час завантаження в Нікополі. Працівники не постраждали.

Зокрема, рахунок автівок, втрачених Укрпоштою з лютого 2022 року, вже сягнув 425. А це сотні мільйонів гривень збитків.

Ігор Смілянський наголосив, що попри всі обставини, команда Укрпошти продовжує свою роботу. Компанія враховує будь-який досвід, зокрема негативний, та вже готує додаткові заходи, щоб зменшити ризики подібних атак у майбутньому.

Що ще слід знати про Укрпошту

У понеділок, 15 червня, росіяни вдарили по Укрпошті. Внаслідок атаки було повністю знищене відділення компанії на Троєщині у Києві.

Водночас сума втрат Укрпошта від ураження Харківського хабу складе понад 11 мільйонів гривень. З цієї суми понад 1 мільйон гривень буде виплачено клієнтам компанії за знищені посилки.