Что известно о потерях "Укрпочты"

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Читайте также: Генеральный директор "Укрпочты" впервые отреагировал на решение "Новой почты" купить банк

Он рассказал, что 16 июня стало еще одним тяжелым днем для "Укрпочты". Дело в том, что россияне снова атаковали автомобиль в Запорожье.

Несмотря на атаку, благодаря профессиональным действиям охранника удалось быстро оказать первую медицинскую помощь водителю. Также удалось перевести автомобиль в безопасное место. Сейчас водитель находится в больнице.

Кроме того, ещё два автомобиля россияне уничтожили во вторник, 16 июня, во время погрузки в Никополе. Сотрудники не пострадали.

В частности, число автомобилей, потерянных "Укрпочтой" с февраля 2022 года, уже достигло 425. А это сотни миллионов гривен убытков.

Игорь Смилянский подчеркнул, что, несмотря на все обстоятельства, команда "Укрпочты" продолжает свою работу. Компания учитывает любой опыт, в том числе негативный, и уже готовит дополнительные меры, чтобы снизить риски подобных атак в будущем.

Что ещё следует знать об "Укрпочте"

В понедельник, 15 июня, россияне нанесли удар по "Укрпочте". В результате атаки было полностью уничтожено отделение компании на Троещине в Киеве.

В то же время сумма убытков "Укрпочты" от поражения Харьковского хаба составит более 11 миллионов гривен. Из этой суммы более 1 миллиона гривен будет выплачено клиентам компании за уничтоженные посылки.