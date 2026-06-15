Каковы последствия удара по отделению Укрпочты

Об этом рассказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский в своем сообщении в Telegram.

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Руководитель Укрпочты отметил, что это уже вторая атака на инфраструктуру компании за неделю после предыдущего удара по хабу в Харькове.

Игорь Смилянский Гендиректор компании "Укрпочта" На прошлой неделе, когда дрон частично разрушил наш хаб в Харькове, на своем "геббельс-ТВ" они показали, что там якобы был склад боеприпасов. Конечно, это больная фантазия (потому что он как минимум взорвался бы), но тот логистический объект хотя бы работал.

Тогда как сегодня враг нанес целевой удар по отделению в Киеве, которое, по словам Смилянского, было закрыто еще в 2024 году.

Помещение было фактически разрушено до котлована. Но поскольку объект простаивал, то никаких посылок в нем не было. Поэтому клиенты от этой атаки, в отличие от харьковской, не понесли убытков.

К счастью, кроме здания, которое принадлежало Укрпочте, никто не пострадал,

– отметил Смилянский.

Он добавил, что пока говорить о восстановлении этого разрушенного отделения сложно.

Однако Смилянский добавил, что "Укрпочта" в этом году планирует увеличить количество точек обслуживания клиентов на Троещине.

Фото: Разрушенное отделение Укрпочты на Троещине / Игорь Смилянский