Каковы последствия удара по отделению Укрпочты
Об этом рассказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский в своем сообщении в Telegram.
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Руководитель Укрпочты отметил, что это уже вторая атака на инфраструктуру компании за неделю после предыдущего удара по хабу в Харькове.
На прошлой неделе, когда дрон частично разрушил наш хаб в Харькове, на своем "геббельс-ТВ" они показали, что там якобы был склад боеприпасов. Конечно, это больная фантазия (потому что он как минимум взорвался бы), но тот логистический объект хотя бы работал.
Тогда как сегодня враг нанес целевой удар по отделению в Киеве, которое, по словам Смилянского, было закрыто еще в 2024 году.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Помещение было фактически разрушено до котлована. Но поскольку объект простаивал, то никаких посылок в нем не было. Поэтому клиенты от этой атаки, в отличие от харьковской, не понесли убытков.
К счастью, кроме здания, которое принадлежало Укрпочте, никто не пострадал,
– отметил Смилянский.
Он добавил, что пока говорить о восстановлении этого разрушенного отделения сложно.
Однако Смилянский добавил, что "Укрпочта" в этом году планирует увеличить количество точек обслуживания клиентов на Троещине.
Фото: Разрушенное отделение Укрпочты на Троещине / Игорь Смилянский
- Напомним, в ночь на 8 июня российские войска атаковали Харьков ударными дронами типа "Шахед". Один из ударов пришелся на логистический хаб Укрпочты, в результате чего часть складского здания была разрушена, а пожар охватил около тысячи квадратных метров.
- Несмотря на масштабы разрушений, обошлось без пострадавших. В компании заверили, что продолжают работать над тем, чтобы посылки клиентов доставлялись без значительных задержек. Также Укрпочта пообещала компенсировать стоимость посылок, которые были уничтожены в результате атаки.
- Позже компания оценила последствия удара. В результате повреждения харьковского сортировочного центра часть отправлений была утеряна или повреждена. Общая сумма убытков превысила 11 миллионов гривен.
- В настоящее время Укрпочта совместно с владельцем помещения прорабатывает варианты восстановления поврежденного хаба. При этом компания не планирует сворачивать работу в Харькове. На период восстановления логистику переориентировали на резервные площадки.