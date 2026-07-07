Які наслідки атаки на "Нову пошту"

Унаслідок ворожого удару логістичний об'єкт було фактично знищено, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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Хоча у своєму повідомленні він не уточнив назву компанії, з оприлюднених фотографій видно, що йдеться саме про сортувальний термінал "Нової пошти".

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що пожежу вдалося локалізувати о 6:25, однак рятувальники ще продовжували ліквідовувати її наслідки.

Чи вплинула атака на доставку: відповідь "Нової пошти"

У компанії підтвердили пошкодження сортувального термінала внаслідок російської атаки.

У "Новій пошті" також закликали не довіряти неправдивій інформації, яка поширюється в інформаційному просторі, та запевнили, що логістична мережа продовжує працювати.

Попри атаку, ми забезпечуємо безперервність логістичних процесів і тримаємо все під контролем. За роки повномасштабної війни ми побудували систему, яка дозволяє оперативно реагувати на подібні виклики. Компанія вже задіяла резервні логістичні схеми, тому наразі доставка відправлень здійснюється без суттєвих змін, а мережа працює у штатному режимі,

– пишуть в компанії.

Тим часом всі клієнти, чиї відправлення були втрачені або пошкоджені внаслідок російської атаки, отримають компенсацію.

"Нова пошта", як і завжди, бере на себе повну відповідальність і компенсує клієнтам 100% оголошеної вартості відправлень, які постраждали внаслідок атак. Ми самостійно зв'яжемося з кожним власником пошкодженої посилки для оформлення виплат,

– повідомили в компанії.

Також власники відправлень можуть самостійно звернутися із запитом на компенсацію через цілодобовий контакт-центр компанії.

До слова, попередній обстріл "Нової пошти" стався 6 липня. Унаслідок чергового російського удару по цивільній інфраструктурі вранці було пошкоджено сортувальний термінал компанії "Нова пошта" у Дніпрі. Стало відомо, що з посилками українців.

Після влучання на території термінала спалахнула пожежа, однак її вдалося швидко загасити. За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих.