Що відомо про термінал "Нової пошти" в Молдові

Хаб має площу в 3 800 квадратних метрів та може обробляти до 10 000 посилок на годину, повідомили в "Новій пошті".

Дивіться також "Нова пошта" запустила нічну доставку: в яких містах працює

Тепер всі ключові процеси – від сортування до митного оформлення – зосереджені в одному місці. Після запуску нового хаба середній час доставки скоротився приблизно на 2 години:

міжміські рейси тепер вирушають двічі на добу;

відправлення до відділень направляються кожні 2,5 години;

логістичні процеси стали більш централізованими.

Наразі через термінал проходить у приблизно 35 000 посилок щодня, а нещодавній рекорд становить 80 000 відправлень за добу. Хаб працює з усіма типами відправлень, які доставляються як по Молдові, так і за кордон,

– повідомили в компанії.

Новий термінал в Молдові / відео Nova Post

Разом із логістичним терміналом компанія відкрила у Молдові перший фулфілмент-центр. Це рішення орієнтоване передусім на інтернет-магазини. Тепер бізнес може передавати Nova Post зберігання, обробку та відправлення замовлень.

До слова, у створення нового логістичного комплексу компанія інвестувала 800 тисяч євро. У Nova Post також повідомили про подальші плани – наступним етапом має стати відкриття нового сортувального центру у місті Бєльці.

Нагадаємо, що український поштовий оператор Nova Post також продовжує активно нарощувати присутність у Польщі.

Наразі Nova Post у Польщі має 122 точки обслуговування різних форматів. План на 2026 рік – відкрити ще приблизно 300 відділень. Нові відкриття мають посилити позиції компанії в різних регіонах Польщі та зробити послуги доступнішими для клієнтів.

"Нова пошта" також планує вийти на ринки Канади, Китаю та розширити свою присутність у Європі до 2028 року, а також відкрити відділення в США.