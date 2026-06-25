Доставка до поштоматів уночі: що відомо

Тепер частина клієнтів може отримувати свої посилки ще до початку робочого дня, не чекаючи ранкового сортування та розвезення, повідомили в "Новій пошті".

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Зараз нічна доставка працює з 22:00 до 07:00 ранку в Києві, Одесі, Львові, Полтаві та Дніпрі.

Наразі нічна доставка працює у форматі пілоту. Після успішного завершення тестування ми плануємо масштабувати цей досвід і запустити нічну доставку в поштомат у всіх містах-мільйонниках та обласних центрах України. Наша мета – побудувати максимально безшовну та непомітну логістику, коли клієнт прокидається, а посилка вже чекає на нього,

– каже директор департаменту логістики поштоматів Іван Богуцький.

Паралельно компанія продовжує працювати над скороченням загального часу доставки. За даними “Нової пошти”, ще на початку року середній термін доставки відправлення до поштомата становив 26,5 години. У травні показник скоротили до 20,5 годин.

Отже, запуск нічної доставки показує, що конкуренція на ринку логістики поступово переходить від боротьби за ціну до боротьби за швидкість і зручність. Чим швидше клієнт отримує своє замовлення, тим вищою стає його лояльність до сервісу. Це може стати черговим кроком до скорочення термінів доставки та зміни стандартів роботи логістичних компаній в Україні.

До слова, згодом "Нова пошта" співпрацюватиме з китайським маркетплейсом Temu.

Раніше користувачі скаржилися, що посилки доводилося шукати по всьому місту. Однак тепер під час оформлення замовлення можна обрати конкретне відділення або поштомат "Нової пошти".