Доставка до поштоматів уночі: що відомо

Тепер частина клієнтів може отримувати свої посилки ще до початку робочого дня, не чекаючи ранкового сортування та розвезення, повідомили в "Новій пошті".

Дивіться також Чому Зеленський відправив орден полякам "Новою поштою": Смілянський висунув 3 версії

Зараз нічна доставка працює з 22:00 до 07:00 ранку в Києві, Одесі, Львові, Полтаві та Дніпрі.

Наразі нічна доставка працює у форматі пілоту. Після успішного завершення тестування ми плануємо масштабувати цей досвід і запустити нічну доставку в поштомат у всіх містах-мільйонниках та обласних центрах України. Наша мета – побудувати максимально безшовну та непомітну логістику, коли клієнт прокидається, а посилка вже чекає на нього,
– каже директор департаменту логістики поштоматів Іван Богуцький.

WhatsApp Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp Додати

Паралельно компанія продовжує працювати над скороченням загального часу доставки. За даними “Нової пошти”, ще на початку року середній термін доставки відправлення до поштомата становив 26,5 години. У травні показник скоротили до 20,5 годин.

Отже, запуск нічної доставки показує, що конкуренція на ринку логістики поступово переходить від боротьби за ціну до боротьби за швидкість і зручність. Чим швидше клієнт отримує своє замовлення, тим вищою стає його лояльність до сервісу. Це може стати черговим кроком до скорочення термінів доставки та зміни стандартів роботи логістичних компаній в Україні.

До слова, згодом "Нова пошта" співпрацюватиме з китайським маркетплейсом Temu.

Раніше користувачі скаржилися, що посилки доводилося шукати по всьому місту. Однак тепер під час оформлення замовлення можна обрати конкретне відділення або поштомат "Нової пошти".