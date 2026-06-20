Він висунув 3 припущення та розповів про них у власних соцмережах.

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Що сказав Смілянський?

Гендиректор зізнався, що не знає, чому орден Білого Орла надіслали не Укрпоштою, проте заявив, що виступає за чесну конкуренцію.

Перший варіант, який назвав Смілянський, – те, що національні кольори Польщі біло-червоні, такі ж як у "Нової пошти". На його думку, українське керівництво могло надіслати нагороду Польщі у відповідних кольорах.

Другим варіантом він назвав юридичні складнощі, про які могли знати юристи Офісу Президента. Справа в тому, що пересилання державних нагород поштою суворо заборонене законом і правилами. Смілянський написав, що на відміну від Укрпошти, "Нова Пошта" – це не пошта, а експрес-оператор.

Третя причина, яку назвав гендиректор – складнощі з логістикою. Він розповів, що в Укрпошті доставка по території Польщі відбувається через Poczta Polska, і, можливо, в української влади були сумніви, що вони доставлять посилку.

Останні два місяці автівки Укрпошти блокуються польською митницею, і ми змушені об’їжджати Польщу через Угорщину та Словаччину (там питань до нас немає) і, по суті, перенаправили всі свої транзитні потоки в обхід Польщі,

– додав Ігор Смілянський.

Він заявив, що поляки не блокують автівки "Нової пошти" через різницю між експрес-відправленням і державними поштовими документами.

Що відомо про скандал навколо Ордену Білого Орла?

Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі – ордена Білого Орла. Причиною стало присвоєння одному зі спецпідрозділів ЗСУ почесного найменування "Героїв УПА".

Президент України повернув Каролю Навроцькому наданий йому раніше орден. Зеленський показав, як нагороду відправляють до Польщі "Новою поштою".

Також багато українських політиків почали відмовлятися від ордену. Серед них другий президент України Леонід Кучма та третій президент Віктор Ющенко. Так вони відреагували на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити цієї відзнаки Володимира Зеленського.

Згодом аналогічне рішення ухвалив і 5-й президент Петро Порошенко. Він назвав дії польського лідера "помилковими і несправедливими по відношенню до народу України".

А раніше очільник МЗС України Андрій Сибіга та керівник ОП Кирило Буданов також відмовилися від своїх нагород, наданих їм Польщею.