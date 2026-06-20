Про це повідомила речниця Ющенка Ірина Ванникова.

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За її словами, експрезидент не погоджується з переглядом рішення про нагородження Зеленського найвищою державною відзнакою Польщі.

Ця нагорода була вручена не лише конкретній людині. Насамперед вона стала знаком поваги до українського народу, який платить надзвичайно високу ціну за свою свободу, незалежність і право жити у власній державі. Саме тому будь-які спроби переглянути це рішення сьогодні виходять далеко за межі ставлення до одного політика. Вони неминуче зачіпають мільйони українців, які щодня боронять свою країну на фронті, працюють для перемоги в тилу і втрачають найдорожчих у цій війні,

– написала вона.

Вона зазначила, що цей крок руйнує роками збудовану взаємну повагу та готовність до діалогу навіть щодо найболючіших сторінок спільної історії.

Одним із символів такого порозуміння стали спільні вшанування пам'яті жертв українсько-польського протистояння за участю президентів Віктора Ющенка та Леха Качинського. Зокрема, у 2009 році вони разом взяли участь у пам'ятних заходах у Гуті Пеняцькій на Львівщині, а раніше – у Павлокомі в Польщі, наголошуючи на важливості примирення між двома народами.

Попри складні історичні питання, Київ і Варшава протягом багатьох років демонстрували готовність шукати порозуміння та будувати партнерські відносини на основі взаємної поваги.

Особливого значення українсько-польська солідарність набула після початку повномасштабного вторгнення Росії. Польща стала однією з перших країн, яка надала масштабну підтримку Україні та прийняла мільйони українських біженців.

Ванникова наголосила, що нині держава бореться не лише за власну свободу, а й захищає східний кордон усієї Європи. Тому будь-які кроки, які можуть послабити українсько-польську єдність, розглядаються як такі, що зрештою грають на користь Росії.