Доставка в почтоматы ночью: что известно

Теперь часть клиентов может получать свои посылки еще до начала рабочего дня, не дожидаясь утренней сортировки и развозки, сообщили в "Новой почте".

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Сейчас ночная доставка работает с 22:00 до 07:00 утра в Киеве, Одессе, Львове, Полтаве и Днепре.

Пока ночная доставка работает в пилотном режиме. После успешного завершения тестирования мы планируем масштабировать этот опыт и запустить ночную доставку в почтоматы во всех городах-миллионниках и областных центрах Украины. Наша цель — создать максимально бесшовную и незаметную логистику, когда клиент просыпается, а посылка уже ждёт его,

– говорит директор департамента логистики почтоматов Иван Богуцкий.

Параллельно компания продолжает работать над сокращением общего времени доставки. По данным "Новой почты", ещё в начале года средний срок доставки отправления в почтомат составлял 26,5 часа. В мае этот показатель сократили до 20,5 часов.

Таким образом, запуск ночной доставки показывает, что конкуренция на рынке логистики постепенно переходит от борьбы за цену к борьбе за скорость и удобство. Чем быстрее клиент получает свой заказ, тем выше становится его лояльность к сервису. Это может стать очередным шагом к сокращению сроков доставки и изменению стандартов работы логистических компаний в Украине.

К слову, в будущем "Новая почта" будет сотрудничать с китайским маркетплейсом Temu.

Ранее пользователи жаловались, что посылки приходилось искать по всему городу. Однако теперь при оформлении заказа можно выбрать конкретное отделение или почтомат "Новой почты".