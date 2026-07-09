Какое решение отменил суд

Его сумма составляла около 1,4 миллиарда долларов, о чем говорится на сайте Суда Международного финансового центра "Астана".

Дело в том, что еще 15 мая "Нафтогаз" получил разрешение на принудительное взыскание суммы с "Газпрома" на территории Казахстана. Тогда речь шла о юридическом механизме взыскания средств с российской компании на территории страны.

Но уже 7 июля суд первой инстанции МФЦА пересмотрел дело и пришел к противоположному выводу.

Согласно решению, суд не обладает юрисдикцией для признания и исполнения этого арбитражного решения. В связи с этим постановление было отменено.

Суд установил:

спор не относится к категориям дел, отнесенных к компетенции МФЦА;

положения о признании арбитражных решений распространяются преимущественно на решения Арбитражного центра МФЦА, а не на любые международные арбитражи.

В результате суд пришел к выводу, что не обладает полномочиями для исполнения решения ICC, вынесенного за пределами Казахстана и вне арбитражной системы МФЦА.

Таким образом, на данный момент решение суда отменено. Решение в настоящее время не может быть принудительно исполнено в Казахстане.

Что нужно знать о деле

Еще в марте стало известно, что Федеральный Верховный суд Швейцарии полностью отклонил жалобу компании "Газпром" и оставил в силе решение арбитража от июня 2025 года. Согласно решению, россияне обязаны выплатить "Нафтогазу" более 1,4 миллиарда долларов задолженности.

В частности, на территории Казахстана еще в мае отказались взыскивать деньги по делу "Нафтогаза" против "Газпрома". В правительстве пояснили, что механизмы республики не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией.