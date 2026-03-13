Какой суд выиграл Нафтогаз?
Об этом сообщил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий в своем заметке в соцсетях.
По его словам, российский Газпром потерпел фиаско. Федеральный Верховный суд Швейцарии полностью отклонил жалобу российской компании.
Таким образом, решение арбитражного суда, датированное июнем 2025 года, остается в силе.
Теперь россияне обязаны не просто вернуть долг за транзит в размере 1,4 миллиарда долларов. Газпрому придется также оплатить немалые проценты и покрыть все судебные издержки
Нафтогаз работает над принудительным взысканием долга с россиян. Спасибо юридической команде и нашим международным юридическим советникам за слаженную работу и результат,
– написал Корецкий.
Заметьте! Также Нафтогаз работает над рядом других судебных исков в международных судах, чтобы враг компенсировал весь нанесенный ущерб.
Почему Нафтогаз судится с Газпромом?
Напомним, в июне 2025 года Международный арбитражный трибунал в Швейцарии постановил, что российский Газпром должен уплатить около 1,4 миллиарда долларов в пользу Нафтогаза.
Дело в том, что Газпром нарушил условия контракта, чем нанес значительный ущерб украинской компании:
- В мае 2022 года россияне прекратили оплату, нарушив свои обязательства по принципу "take or pay".
- Поэтому в сентябре 2022 года Нафтогаз инициировал арбитражное разбирательство.
Российская компания попыталась затормозить процесс в российских судах, но потерпела поражение. То же самое произошло и в Швейцарии.
Есть конечное решение: трибунал из арбитров из Швеции, Швейцарии и Израиля полностью стал на сторону Нафтогаза,
– отметил тогда Корецкий.
Однако Газпром не смирился и пошел в федеральный суд. Как видим, это тоже не помогло ему избежать ответственности за нарушение соглашения.
Сколько денег теряет российский Газпром?
Из-за санкций поставки российского газа в страны ЕС резко сократились – примерно в шесть раз по сравнению с 2021 годом.
Как следствие, финансовые поступления российского энергетического гиганта существенно уменьшились. По итогам 2023 года Газпром завершил год с убытками почти 7 миллиардов долларов.
Дополнительным ударом для компании станет завершение контракта на транзит газа через Украину. После прекращения соглашения с Нафтогазом Газпром, по оценкам, ежегодно теряет около 6 миллиардов долларов дохода от продажи газа.
В итоге в 2024 году чистые убытки компании превысили 1 триллион рублей (около 12 миллиардов долларов). За первые девять месяцев 2025 года Газпром понес дополнительные потери на более 170 миллиардов рублей (примерно 1,8 миллиарда долларов).
На фоне таких финансовых проблем Государственная дума России даже приняла решение предоставить налоговые льготы Газпрому, чтобы частично облегчить его финансовое положение.