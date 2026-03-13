Какой суд выиграл Нафтогаз?

Об этом сообщил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий в своем заметке в соцсетях.

По его словам, российский Газпром потерпел фиаско. Федеральный Верховный суд Швейцарии полностью отклонил жалобу российской компании.

Таким образом, решение арбитражного суда, датированное июнем 2025 года, остается в силе.

Теперь россияне обязаны не просто вернуть долг за транзит в размере 1,4 миллиарда долларов. Газпрому придется также оплатить немалые проценты и покрыть все судебные издержки

Нафтогаз работает над принудительным взысканием долга с россиян. Спасибо юридической команде и нашим международным юридическим советникам за слаженную работу и результат,

– написал Корецкий.

Заметьте! Также Нафтогаз работает над рядом других судебных исков в международных судах, чтобы враг компенсировал весь нанесенный ущерб.

Почему Нафтогаз судится с Газпромом?

Напомним, в июне 2025 года Международный арбитражный трибунал в Швейцарии постановил, что российский Газпром должен уплатить около 1,4 миллиарда долларов в пользу Нафтогаза.

Дело в том, что Газпром нарушил условия контракта, чем нанес значительный ущерб украинской компании:

В мае 2022 года россияне прекратили оплату, нарушив свои обязательства по принципу "take or pay".

Поэтому в сентябре 2022 года Нафтогаз инициировал арбитражное разбирательство.

Российская компания попыталась затормозить процесс в российских судах, но потерпела поражение. То же самое произошло и в Швейцарии.

Есть конечное решение: трибунал из арбитров из Швеции, Швейцарии и Израиля полностью стал на сторону Нафтогаза,

– отметил тогда Корецкий.

Однако Газпром не смирился и пошел в федеральный суд. Как видим, это тоже не помогло ему избежать ответственности за нарушение соглашения.

Сколько денег теряет российский Газпром?