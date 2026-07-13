Що змінює Нафтогаз

NovaPay спільно з компанією Нафтогаз розширили перелік сервісів, які можна оформити у відділеннях "Нової пошти", повідомив поштовий оператор.

Відтепер клієнти можуть не лише змінити постачальника газу чи отримати довідку про відсутність боргів, а й оновити персональні дані або переоформити особовий рахунок після купівлі нерухомості.

Які послуги вже працювали

Клієнтам також доступні:

зміна постачальника природного газу;

оформлення нового приєднання;

отримання акту звірки;

оформлення довідки про відсутність заборгованості.

Таким чином, розширення співпраці між Нафтогазом і "Новою поштою" дозволяє українцям вирішувати більше побутових питань без відвідування спеціалізованих центрів обслуговування. Це особливо актуально для людей, які нещодавно купили житло, переїхали або змінили персональні дані.

До слова, лише за останні три місяці "Нова пошта" втратила щонайменше вісім об'єктів у різних регіонах країни. Серед них – склади та термінали у Луцьку, Одеській області, Харкові, Запоріжжі, Києві, Дніпрі та Сумах.

Це змушує компанії перебудовувати свої процеси. Якщо раніше бізнес намагався максимально оптимізувати витрати та концентрувати запаси в одному великому центрі, то зараз головним завданням стала безперервність роботи.

Що ще варто знати клієнтам Нафтогазу

Днями українцям озвучили тарифи на газ з 1 серпня. Підвищення ціни найближчим часом не передбачається, адже дію тарифного плану "Фіксований" від Нафтогаз продовжили.

Для клієнтів компанії, які становлять близько 98% усіх побутових споживачів газу в Україні, у серпні діятиме тариф 7,96 гривень за кубометр. Таким чином, у порівнянні з попередніми місяцями ціна не зміниться.