Який тариф діятиме з 1 серпня

Підвищення ціни на газ найближчим часом не передбачається, адже дію тарифного плану "Фіксований" продовжили, повідомляє Нафтогаз.

Для клієнтів компанії, які становлять близько 98% усіх побутових споживачів газу в Україні, у серпні діятиме тариф 7,96 гривень за кубометр. Таким чином, у порівнянні з попередніми місяцями ціна не зміниться.

У "Нафтогазі" повідомили, що тарифний план "Фіксований" продовжено щонайменше до 30 квітня 2027 року. Водночас у компанії уточнили, що дія тарифного плану може завершитися достроково, якщо клієнт самостійно перейде на інший тариф.

Коли потрібно платити за газ

Правила розрахунків залишаються без змін.Споживачам рекомендують оплачувати використаний газ до 25 числа місяця, який настає після розрахункового.

Це допоможе уникнути накопичення заборгованості та можливих незручностей із проведенням платежів.

Що з тарифами на воду з 1 липня

З 1 липня про зміну тарифів повідомили одразу кілька підприємств, серед яких "Полтававодоканал", "Тернопільводоканал" і "Луцькводоканал", пише 24 Канал.

Як зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, найближчим часом підвищення також очікується в Одесі, Запоріжжі, Кременчуці, Вінниці, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді та Бердичеві. За його словами, у деяких громадах тарифи можуть зрости на 100 – 150%, а подекуди навіть удвічі.