Виторг та кількість відправлень продовжують зростати

Попри постійні атаки Росії, "Нова пошта" цьогоріч доставила 254,4 мільйони посилок і вантажів, що на 11,5% більше, ніж роком раніше. Про це повідомили у пресслужбі групи Nova.

З усіх посилок:

17,9 мільйонів відправлень були міжнародними;

загальний виторг досяг 32,5 мільярдів гривень, що на 32% більше, ніж у першому півріччі 2025 року.

Також за пів року "Нова пошта" відкрила 5 242 нові точки сервісу, серед яких 1 362 відділення та 3 880 поштоматів.

Розширення триває і за межами України

У Європі за перші шість місяців року Nova Post відкрила 239 нових точок сервісу. Загалом міжнародна мережа вже перевищила 950 власних відділень і пунктів обслуговування. Найактивніше компанія розширювалася:

у Молдові – 112 нових точок;

у Польщі – 80 нових точок.

Крім того, у червні почали працювати п'ять партнерських пунктів видачі Nova Post у Нью-Йорку.

Які втрати від війни

Попри активний розвиток компанія продовжує ліквідовувати наслідки російських атак.

З початку повномасштабного вторгнення орієнтовна вартість відновлення пошкодженого майна групи Nova вже перевищила 2,1 мільярди гривень.

Крім того, за цей період "Нова пошта" виплатила клієнтам 194 мільйони гривень компенсацій за знищені або пошкоджені відправлення.

До слова, остання атака на компанію сталась у ніч на 7 липня, коли російські війська завдали удару по Кривому Рогу, внаслідок чого було зруйновано логістичний центр "Нової пошти".

В компанії нагадали, що "Нова пошта", як і завжди, бере на себе повну відповідальність і компенсує клієнтам 100% оголошеної вартості відправлень, які постраждали внаслідок атак.