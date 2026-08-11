Что изменится для посылок
"Новая почта" переходит на децентрализованную модель сортировки и создает резервные системы обработки отправлений, сообщили в компании.
Это означает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации на одном из объектов компания сможет перенаправлять потоки посылок и продолжать их обработку через другие логистические мощности.
Из соображений безопасности сотрудников, клиентов и логистических процессов мы не комментируем и не разглашаем детали реорганизации, специфику резервных маршрутов или расположение объектов,
– также сообщили в компании.
Будут ли задержки с доставкой
В компании подчеркивают, что цель реорганизации – именно поддерживать стабильную доставку и минимизировать возможные последствия военных рисков для клиентов.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Сеть "Новой почты" продолжает работать по всей Украине. В настоящее время она насчитывает более 56 тысяч точек обслуживания, среди которых отделения, почтоматы и курьерская доставка.
Вместе с тем сообщалось, что посылки "Новой почты" все же задерживаются.
Пользователь показал скриншот из приложения и спросил, почему его посылка постоянно перемещается между разными пунктами и фактически "катается туда-сюда". В компании объяснили, что такая ситуация связана с повреждением центральных сортировочных центров.
Из-за этого компании приходится перенастраивать логистические процессы и менять привычные маршруты движения отправлений.
Напомним, что в последнее время российские войска регулярно наносят удары по инфраструктуре компании. Удары были нанесены по отделениям и терминалам "Новой почты" в разных городах Украины. В частности, атаки фиксировались в Киеве, Полтаве и Харькове.