"Новая почта" ищет новые помещения после атак со стороны России

Увеличение мощностей необходимо для обеспечения бесперебойной доставки посылок "Новой почты" и справления с ростом грузопотоков, сообщили в компании.

Компания рассматривает сразу два варианта партнерства. Первый предусматривает совместное развитие сортировочного центра, второй – аренду уже имеющегося помещения.

Первый формат подойдет предпринимателям, которые готовы принимать грузы и посылки, распределять их по направлениям и организовывать дальнейшую отправку. В такой модели "Новая почта" берет на себя часть ключевых процессов и предлагает партнеру:

готовый грузопоток без необходимости самостоятельно искать клиентов;

вознаграждение за каждую обработанную посылку;

готовую бизнес-модель, стандарты и технологические решения;

операционную поддержку на всех этапах;

возможность увеличивать объемы вместе с национальным брендом.

При этом конкретные требования к площади помещения, количеству сотрудников и необходимому оборудованию будут зависеть от прогнозируемого грузопотока для конкретной локации.

Второй вариант – сдать помещение в аренду. Владельцы складской или коммерческой недвижимости также могут предложить свои объекты "Новой почте". Главное требование – площадь от 500 квадратных метров.

Такие помещения компания рассматривает для размещения сортировочных центров или грузовых отделений. Больше всего "Новая почта" заинтересована в предложениях из:

Киева;

Киевской области;

восточных регионов Украины.

Что предлагают владельцам недвижимости

Для второй модели сотрудничества компания обещает владельцам помещений долгосрочные договорные отношения и стабильный доход.

Также "Новая почта" отмечает, что учитывает страхование рисков. Конкретные условия аренды и сотрудничества согласовываются индивидуально в зависимости от характеристик конкретного объекта.

Для самой компании расширение сортировочной сети должно позволить увеличить пропускную способность логистической системы и создать дополнительные резервы для обработки посылок.

Напомним, что Россия в настоящее время активно проводит атаки на отделения и терминалы "Новой почты". Только за последние недели россияне нанесли удары по Киеву, Полтаве и Харькову.

В компании уже сообщали, что компенсируют клиентам заявленную стоимость отправлений. Более того, "Новая почта" уже задействовала резервные логистические маршруты. Таким образом компания хочет минимизировать возможные задержки в доставке посылок.