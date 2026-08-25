"Новая почта" ищет новые помещения после атак со стороны России
Увеличение мощностей необходимо для обеспечения бесперебойной доставки посылок "Новой почты" и справления с ростом грузопотоков, сообщили в компании.
Компания рассматривает сразу два варианта партнерства. Первый предусматривает совместное развитие сортировочного центра, второй – аренду уже имеющегося помещения.
Первый формат подойдет предпринимателям, которые готовы принимать грузы и посылки, распределять их по направлениям и организовывать дальнейшую отправку. В такой модели "Новая почта" берет на себя часть ключевых процессов и предлагает партнеру:
- готовый грузопоток без необходимости самостоятельно искать клиентов;
- вознаграждение за каждую обработанную посылку;
- готовую бизнес-модель, стандарты и технологические решения;
- операционную поддержку на всех этапах;
- возможность увеличивать объемы вместе с национальным брендом.
При этом конкретные требования к площади помещения, количеству сотрудников и необходимому оборудованию будут зависеть от прогнозируемого грузопотока для конкретной локации.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Второй вариант – сдать помещение в аренду. Владельцы складской или коммерческой недвижимости также могут предложить свои объекты "Новой почте". Главное требование – площадь от 500 квадратных метров.
Такие помещения компания рассматривает для размещения сортировочных центров или грузовых отделений. Больше всего "Новая почта" заинтересована в предложениях из:
- Киева;
- Киевской области;
- восточных регионов Украины.
Что предлагают владельцам недвижимости
Для второй модели сотрудничества компания обещает владельцам помещений долгосрочные договорные отношения и стабильный доход.
Также "Новая почта" отмечает, что учитывает страхование рисков. Конкретные условия аренды и сотрудничества согласовываются индивидуально в зависимости от характеристик конкретного объекта.
Для самой компании расширение сортировочной сети должно позволить увеличить пропускную способность логистической системы и создать дополнительные резервы для обработки посылок.
Напомним, что Россия в настоящее время активно проводит атаки на отделения и терминалы "Новой почты". Только за последние недели россияне нанесли удары по Киеву, Полтаве и Харькову.
В компании уже сообщали, что компенсируют клиентам заявленную стоимость отправлений. Более того, "Новая почта" уже задействовала резервные логистические маршруты. Таким образом компания хочет минимизировать возможные задержки в доставке посылок.