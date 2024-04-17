"Нова пошта" підкорює Чехію: скільки відділень вже працює і де відкриють наступні

Український поштовий оператор "Нова пошта" активно підкорює європейський ринок. В деяких країнах кількість відділень з червоно-білим логотипом стрімко зростає.

"Нова пошта" підкорює Чехію

Справи "Нової пошти" у Чехії йдуть дуже добре. Нове відділення оператора відкрили у місті Ліберець.

Читайте також 4 дієві способи, які допоможуть бренду досягнути лояльності від покупців

У новому відділенні можна приймати та відправляти посилки, які мають вагу до 30 кілограмів. У місті Ліберець відділення працюватиме за адресою Dr. M. Horákové 11/76 з понеділка по суботу. Термін доставки у відділення складає до 5 днів.

Яка ціна відправки з України у Чехію:

документи до 1 кілограма – 500 гривень;

посилки до 2 кілограм – 550 гривень;

посилки до 10 кілограмів – 850 гривень;

посилки до 30 кілограмів – 1800 гривень.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Також за 200 гривень можна замовити доставку кур'єром у будь-яку точку міста Ліберець. Щоправда, за кожні 30 кілограмів доведеться доплатити 100 гривень, або 250 за 100 кілограмів.

Задля комфорту наших клієнтів ми продовжуємо розвиток мережі по всій території Чехії. Цього року ми плануємо відкрити відділення у містах Пльзень, Острава та Чеське Будейовіце, а також збільшити кількість пунктів видачі посилок, щоб стати до клієнта ще ближчими,

– розповів Андрій Артеменко, СЕО Nova Post у Чехії.

Загалом у "Нової пошти" вже 89 європейських відділень. Вони працюють в Естонії, Польщі, Литві, Латвії, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Італії, Угорщині та Молдові.