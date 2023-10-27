"Нова пошта" відкрилася у Латвії: кур'єрська доставка працюватиме по всій країні

"Нова пошта" продовжує розширювати свій бізнес у Європі. Український поштовий сервіс відкрив перше відділення у Латвії.

Латвія стала третьою країною Балтією і восьмою у Європі, де запрацювало відділення "Нової пошти. У відкритті взяв участь Надзвичайний і Повноважний Посол України в Латвії Анатолій Куцевол та першим відправив в Україну вітальну листівку.

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Скільки посилки перебувають у дорозі і яка ціна

У відділенні клієнти можуть відправити та отримати документи, посилки та вантажі до 100 кілограмів. Доставка з України в Латвію займає від 5 діб. Її вартість коливається від 250 до 1200 гривень

Документи – 250 гривень;

Посилки до 2 кілограмів – 400 гривень;

Посилки до 10 кілограмів – 600 гривень;

Посилки до 30 кілограмів – 1200 гривень;

Вантажі від 30 до 100 кілограмів – 40 гривень за кожен кілограм.

: Перше відділення "Нової пошти" відтепер працює щодня за адресою: м. Рига, Tērbatas iela 30, Centra rajons, Rīga, LV-1011.

Також для клієнтів доступна кур'єрська доставка "Нової пошти" на будь-яку адресу по всій Латвії. Викликати кур'єра можна через сайт та мобільний додаток. Доставка або забір відправлення кур’єром із адреси – сплачується додатково: +100 гривень для відправлень до 30 кілограмів або +250 гривень за кожні 100 кілограмів.

Працюємо усупереч війні

Під час церемонії відкриття відділення у Ризі згадали й за трагедію, яка забрала життя 6 співробітників "Нової пошти". 21 жовтня Росія вдарила ракетою по терміналу поштового сервісу під Харковом.

Ми пережили велику трагедію минулого тижня — загинуло 6 наших співробітників від російського ракетного удару в Харкові. Але ми зобов’язані працювати далі, бо від нашої роботи залежать мільйони людей і в Україні, і закордоном. Сьогодні ми відкриваємо Nova Post в Латвії, щоб об’єднати тих, кого розділила війна та кордони, щоб ви могли легко та швидко відправити в Україну частину вашого тепла, турботи та підтримки,

– наголосив Олександр Лисовець, СEO Nova Post Europe.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Латвії Анатолій Куцевол, який став почесним гостем на відкритті, наголосив, що попри російську агресію "українській бізнес проявляє неабияку адаптивність, стійкість та незламність, прикладом чого є успішний кейс компанії "Нова пошта".

"Нова пошта" встановить капсули безпеки у терміналах прифронтових регіонів.