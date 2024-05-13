"Нова пошта" вийшла на новий ринок: де у Великій Британії зʼявились перші відділення
13 травня 2024, 16:00Читать новость на русском
Компанія "Нова пошта" продовжує розширюватись у Європі. У компанії повідомили про відкриття перших двох відділень у Великій Британії.
Перші два відділення у Британії
Таким чином, Велика Британія стала 13 європейською країною, у якій компанія відкрила два нових відділення Nova Post. Термін доставки з України складає від 5 днів.
Читайте також: Конкурент чи ні: у чому причина зернового конфлікту Польщі та України
Ці відділення зʼявились у Лондоні: одне з яких поштове (до 30 кілограмів), а інше – вантажне (до 1 000 кілограмів). Також клієнти можуть замовляти доставку посилок до 100 кілограмів кур’єром в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі.
Як повідомляється, вартість доставки з України у Велику Британію у відділення буде наступною:
- документи до 1 кілограм — 900 гривень;
- посилки до 2 кілограм – 950 гривень;
- посилки до 10 кілограмів – 1 500 гривень;
- посилки до 30 кілограмів – 2 500 гривень.
Що відомо про "Нову Пошту"
- Нова пошта нині налічує в Європі понад 35 000 точок сервісу із відправки та отримання посилок, із яких 90 – власні відділення Nova Post. Згідно з даними компанії, за рік роботи у Європі було доставлено 1,3 мільйона посилок.
- Мережа відділень та поштоматів "Нової пошти»"в Україні складає 27 050 одиниць. А виторг зріс до 36,5 мільярдів гривень. В той час як прибуток зріс майже вдвічі – до 4 мільярдів гривень, про що свідчать дані YouControl.