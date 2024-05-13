"Нова пошта" вийшла на новий ринок: де у Великій Британії зʼявились перші відділення

Компанія "Нова пошта" продовжує розширюватись у Європі. У компанії повідомили про відкриття перших двох відділень у Великій Британії.

Перші два відділення у Британії

Таким чином, Велика Британія стала 13 європейською країною, у якій компанія відкрила два нових відділення Nova Post. Термін доставки з України складає від 5 днів.

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Ці відділення зʼявились у Лондоні: одне з яких поштове (до 30 кілограмів), а інше – вантажне (до 1 000 кілограмів). Також клієнти можуть замовляти доставку посилок до 100 кілограмів кур’єром в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі.

Як повідомляється, вартість доставки з України у Велику Британію у відділення буде наступною:

документи до 1 кілограм — 900 гривень;

посилки до 2 кілограм – 950 гривень;

посилки до 10 кілограмів – 1 500 гривень;

посилки до 30 кілограмів – 2 500 гривень.

Що відомо про "Нову Пошту"

Нова пошта нині налічує в Європі понад 35 000 точок сервісу із відправки та отримання посилок, із яких 90 – власні відділення Nova Post. Згідно з даними компанії, за рік роботи у Європі було доставлено 1,3 мільйона посилок.

Мережа відділень та поштоматів "Нової пошти»"в Україні складає 27 050 одиниць. А виторг зріс до 36,5 мільярдів гривень. В той час як прибуток зріс майже вдвічі – до 4 мільярдів гривень, про що свідчать дані YouControl.

Найближчим часом у компанії планують надати можливість відправляти і отримувати посилки через мережу поштоматів партнера InPost.