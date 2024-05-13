Первые два отделения в Британии

Таким образом, Великобритания стала 13 европейской страной, в которой компания открыла два новых отделения Nova Post. Срок доставки из Украины составляет от 5 дней.

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Эти отделения появились в Лондоне: одно из которых почтовое (до 30 килограммов), а другое – грузовое (до 1 000 килограммов). Также клиенты могут заказывать доставку посылок до 100 килограммов курьером в Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе.

Как сообщается, стоимость доставки из Украины в Великобританию в отделение будет следующей:

документы до 1 килограмм - 900 гривен;

посылки до 2 килограмм – 950 гривен;

посылки до 10 килограммов – 1 500 гривен;

посылки до 30 килограммов – 2 500 гривен.

Интересно! В ближайшее время в компании планируют предоставить возможность отправлять и получать посылки через сеть почтоматов партнера InPost.

Что известно о "Новой Почте"