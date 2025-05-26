З якими країнами працює Нова пошта: актуальний перелік і можливості доставки
- Нова пошта надає міжнародні послуги доставки з понад 200 країн.
- Компанія пропонує кілька способів доставки, включаючи відправлення через відділення Nova Post, кур'єрську доставку, а також пошту з України в інші країни.
Нова пошта працює не лише як служба доставки по Україні — компанія має окремий напрямок Nova Post International, який займається міжнародною логістикою. Компанія активно відкриває фізичні відділення за кордоном, що значно спрощує життя українцям, які тимчасово або постійно мешкають в інших країнах.
З якими країнами працює Нова пошта у 2025 році
24 Канал публікує актуальний перелік, способи доставки та корисну інформацію для відправлення і отримання посилок з-за кордону.
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Станом на 2025 рік, Нова пошта надає міжнародні послуги доставки з понад 200 країн світу. Але повноцінну присутність із фізичними відділеннями або пунктами обслуговування компанія має в таких країнах:
Країни, де вже працюють відділення Nova Post:
- Польща – понад 20 відділень у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані та інших містах.
- Німеччина – Берлін, Гамбург, Мюнхен.
- Чехія – Прага.
- Литва – Вільнюс.
- Латвія – Рига.
- Естонія – Таллінн.
- Молдова – Кишинів.
- Румунія – Бухарест.
- Італія – Мілан.
- Словаччина – Братислава.
- Угорщина – Будапешт.
- Франція – Париж (відкриття у 2025).
- Іспанія – Барселона та Мадрид (нові плани на розширення).
Довідково. У цих країнах можна як відправити, так і отримати посилки, включно з документами, подарунками, товарами з України.
Як працює міжнародна доставка від Нової пошти
Нова пошта пропонує кілька способів відправлення та отримання посилок:
- Відділення Nova Post за кордоном – можна надіслати посилку в Україну або отримати її з дому.
- Кур'єрська доставка – посилка доставляється кур'єром додому або на роботу.
- Пошта з України в інші країни – ви можете оформити доставку в 200+ країн світу, навіть туди, де ще немає фізичних відділень.
Скільки коштує міжнародна доставка
Тарифи залежать від країни, ваги та швидкості доставки. Орієнтовно:
- 1 кілограм з Польщі в Україну – від 150 – 180 гривень.
- 5 кілограмів з Німеччини в Україну – близько 500 – 600 гривень.
- Документи до ЄС – від 200 гривень.
Варто знати. Кожна міжнародна відправка має трекинг-номер, який можна відстежувати на офіційному сайті НП; у мобільному застосунку; або через чат-бот у Viber чи Telegram.