З якими країнами працює Нова пошта: актуальний перелік і можливості доставки

Нова пошта працює не лише як служба доставки по Україні — компанія має окремий напрямок Nova Post International, який займається міжнародною логістикою. Компанія активно відкриває фізичні відділення за кордоном, що значно спрощує життя українцям, які тимчасово або постійно мешкають в інших країнах.

З якими країнами працює Нова пошта у 2025 році

24 Канал публікує актуальний перелік, способи доставки та корисну інформацію для відправлення і отримання посилок з-за кордону.

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Станом на 2025 рік, Нова пошта надає міжнародні послуги доставки з понад 200 країн світу. Але повноцінну присутність із фізичними відділеннями або пунктами обслуговування компанія має в таких країнах:

Країни, де вже працюють відділення Nova Post:

Польща – понад 20 відділень у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані та інших містах.

Німеччина – Берлін, Гамбург, Мюнхен.

Чехія – Прага.

Литва – Вільнюс.

Латвія – Рига.

Естонія – Таллінн.

Молдова – Кишинів.

Румунія – Бухарест.

Італія – Мілан.

Словаччина – Братислава.

Угорщина – Будапешт.

Франція – Париж (відкриття у 2025).

Іспанія – Барселона та Мадрид (нові плани на розширення).

Довідково. У цих країнах можна як відправити, так і отримати посилки, включно з документами, подарунками, товарами з України.

Як працює міжнародна доставка від Нової пошти

Нова пошта пропонує кілька способів відправлення та отримання посилок:

Відділення Nova Post за кордоном – можна надіслати посилку в Україну або отримати її з дому.

Кур'єрська доставка – посилка доставляється кур'єром додому або на роботу.

Пошта з України в інші країни – ви можете оформити доставку в 200+ країн світу, навіть туди, де ще немає фізичних відділень.

Скільки коштує міжнародна доставка

Тарифи залежать від країни, ваги та швидкості доставки. Орієнтовно:

1 кілограм з Польщі в Україну – від 150 – 180 гривень.

5 кілограмів з Німеччини в Україну – близько 500 – 600 гривень.

Документи до ЄС – від 200 гривень.

Варто знати. Кожна міжнародна відправка має трекинг-номер, який можна відстежувати на офіційному сайті НП; у мобільному застосунку; або через чат-бот у Viber чи Telegram.