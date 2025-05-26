С какими странами работает Новая почта в 2025 году
24 Канал публикует актуальный перечень, способов доставки и полезную информацию для отправки и получения посылок из-за рубежа.
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По состоянию на 2025 год, Новая почта предоставляет международные услуги доставки из более чем 200 стран мира. Но полноценное присутствие с физическими отделениями или пунктами обслуживания компания имеет в таких странах:
Страны, где уже работают отделения Nova Post:
- Польша – более 20 отделений в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Познани и других городах.
- Германия – Берлин, Гамбург, Мюнхен.
- Чехия – Прага.
- Литва – Вильнюс.
- Латвия – Рига.
- Эстония – Таллинн.
- Молдова – Кишинев.
- Румыния – Бухарест.
- Италия – Милан.
- Словакия – Братислава.
- Венгрия – Будапешт.
- Франция – Париж (открытие в 2025 году).
- Испания – Барселона и Мадрид (новые планы на расширение).
Справочно. В этих странах можно как отправить, так и получить посылки, включая документы, подарками, товарами из Украины.
Как работает международная доставка от Новой почты
Новая почта предлагает несколько способов отправки и получения посылок:
- Отделения Nova Post за рубежом – можно отправить посылку в Украину или получить ее из дома.
- Курьерская доставка – посылка доставляется курьером домой или на работу.
- Почта из Украины в другие страны – вы можете оформить доставку в 200+ стран мира, даже туда, где еще нет физических отделений.
Сколько стоит международная доставка
Тарифы зависят от страны, веса и скорости доставки. Ориентировочно:
- 1 килограмм из Польши в Украину – от 150 – 180 гривен.
- 5 килограммов из Германии в Украину – около 500 – 600 гривен.
- Документы в ЕС – от 200 гривен.
Стоит знать. Каждая международная отправка имеет трекинг-номер, который можно отслеживать на официальном сайте НП; в мобильном приложении; или через чат-бот в Viber или Telegram.