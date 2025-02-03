Мінфін змінив звітність для бізнесу з 2025 року – тепер щомісяця

З 2025 року податковий розрахунок сум ПДФО та ЄСВ подаватиметься щомісяця, а не поквартально. Міністерство фінансів України затвердило нову форму звіту та порядок його подання.

Нова об'єднана форма податкової звітності

Перший звіт за січень 2025 року потрібно подати до 20 лютого. Що зміниться для підприємців і роботодавців – далі в матеріалі 24 Каналу.

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Міністерство фінансів України повідомило, що оновило форму податкового розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також змінило порядок його заповнення та подання.

Зміни стосуються всіх податкових агентів – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ФОП), які виплачують доходи фізичним особам.

Довідково. Ще восени 2024 року було прийнято зміни до Податкового кодексу, згідно з якими податковий період для подання цього звіту змінився з квартального на місячний. Це означає, що вже з 2025 року податковий розрахунок подаватиметься щомісяця, протягом 20 календарних днів після закінчення звітного місяця.

Важливі нюанси

До 10 лютого 2025 року звіти за IV квартал 2024 року подаються за старою формою. До 20 лютого 2025 року звіти за січень 2025 року подаються за новою формою.

Нова форма звітності включає чотири додатки:

відомості про ЄСВ;

відомості про доходи;

інформацію про трудові відносини;

дані про спеціальний стаж.

Що зміниться для платників податків

Михайло Смокович Податковий консультант Тепер податковий розрахунок подаємо не поквартально, а щомісяця. Перший звіт потрібно подати до 20 лютого 2025 року. Але поки що не варто шукати нові бланки в кабінеті платника – їх ще не додали, та очікуємо, що вони з'являться найближчим часом.

Також експерт наголошує, що зміни стосуються лише податкового розрахунку, який подають щодо найманих працівників або виплат доходу фізичним особам.

Якщо підприємець не має працівників і не виплачує доходи фізичним особам, його ці зміни не стосуються,

– додає Михайло Смокович.

Вся звітність щодо єдиного податку та декларація про майновий стан залишаються без змін.

Зауважте. Впровадження нової форми об'єднаної звітності з щомісячним поданням має сприяти ефективнішому контролю за надходженнями до бюджету та спростити процес звітування для платників податків.