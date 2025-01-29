Як виглядає шахрайська схема
У фейкових листах отримувачів закликають терміново зв’язатися з представником податкової служби. Про шахрайську схему попередили у ДПС, інформує 24 Канал.
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Текст повідомлення виглядає приблизно так: "Доброго дня. [Прізвище, ім'я, по батькові представника ДПС] турбує. Перекажіть, щоб [Ім'я, по батькові керівника компанії] терміново зі мною зв'язався. Тел. +38093265275".
Важливо! У ДПС наголосили, що служба не використовує особисті номери телефонів для офіційного листування та закликають громадян бути обережними.
Як працюють шахраї і як діяти
Фальшиві листи розсилаються із підміною офіційної електронної адреси ДПС, тому вони можуть виглядати як справжні. Це дозволяє зловмисникам легко входити в довіру до отримувачів і вводити їх в оману.
Що робити, якщо ви отримали такий лист:
- Не відповідайте на подібні повідомлення та не передзвонюйте на вказані номери.
- Перевіряйте офіційні контакти ДПС на її сайті або звертайтеся безпосередньо до податкової служби.
- Повідомте ДПС про отриманий фейковий лист.