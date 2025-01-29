Как выглядит мошенническая схема

В фейковых письмах получателей призывают срочно связаться с представителем налоговой службы. О мошеннической схеме предупредили в ГНС, информирует 24 Канал.

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Текст сообщения выглядит примерно так: "Здравствуйте. [Фамилия, имя, отчество представителя ГНС] беспокоит. Передайте, чтобы [Имя, отчество руководителя компании] срочно со мной связался. Тел. +38093265275".

Важно, что! В ГНС отметили, что служба не использует личные номера телефонов для официальной переписки и призывают граждан быть осторожными.

Как работают мошенники и как действовать

Фальшивые письма рассылаются с подменой официального электронного адреса ГНС, поэтому они могут выглядеть как настоящие. Это позволяет злоумышленникам легко входить в доверие к получателям и вводить их в заблуждение.

Что делать, если вы получили такое письмо: