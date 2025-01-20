Украинцев предупредили о фейке

Однако информация является ложной, передает 24 канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Так во многих соцсетях и мессенджерах начали появляться сообщения, что после инаугурации новоизбранного президента США, украинцы смогут получить 6 500 гривен. Граждан призвали заполнять специальную форму и сообщить о ней родным и близким.

Однако жителям Украины объяснили, что подобную дезинформацию придумывают для повышения охватов и привлечения новой аудитории в соцсетях и мессенджерах.

Никаких официальных заявлений или программ для выплат украинцам от новоизбранного Президента США Дональда Трампа не существует, - отметили в ЦПД.

Важно! То есть никаких выплат от Дональда Трампа для украинцев не предвидится.