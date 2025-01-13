Индексации пенсии в январе не будет

Информация об индексации 15 января – это фейк, сообщили в Пенсионном фонде, передает 24 Канал. В ведомстве отметили, что это не более, чем мошенничество, которое направлено на кражу личных данных. Соответственно, пенсионеров призвали не переходить по любым подобным ссылкам.

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В ПФУ также сообщили, что индексация пенсий обязательно состоится в этом году, впрочем, позже. Также о начале процесса будет объявлено через официальные каналы. К тому же в случае индексации дополнительные обращения куда-то или заполнения каких-либо анкет для перерасчета – не нужны.

Обратите внимание! В Кабинете Министров Украины отметили, что вопрос индексации пенсий в 2025 году будет решен отдельным постановлением. Пенсионный фонд Украины обещает сообщить об этом через свои официальные информационные каналы.