Індексації пенсії у січні не буде

Інформація про індексацію 15 січня – це фейк, повідомили в Пенсійному фонді, передає 24 Канал. У відомстві наголосили, що це не більше, ніж шахрайство, яке спрямоване на крадіжку особистих даних. Відповідно, пенсіонерів закликали не переходити за будь-якими подібними посиланнями.

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У ПФУ також повідомили, що індексація пенсій обовʼязково відбудеться цього року, втім пізніше. Також про початок процесу буде оголошено через офіційні канали. До того ж у разі індексації додаткові звернення кудись або заповнення будь-яких анкет для перерахунку – не потрібні.

Зверніть увагу! У Кабінеті Міністрів України зазначили, що питання індексації пенсій у 2025 році буде вирішено окремою постановою. Пенсійний фонд України обіцяє повідомити про це через свої офіційні інформаційні канали.